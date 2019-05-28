Айдар Калимуллин: Педагогическое образование должно стать научным брендом Татарстана

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстанские вузы, в том числе Казанский федеральный университет, считаются одними из самых сильных в плане подготовки будущих педагогов. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» высказал директор Института психологии и образования КФУ, профессор Айдар Калимуллин.

«Педагогическое образование должно стать научным брендом нашей республики, потому что сравниться в России больше некому в этой области. Более того, в ПФО ни по одному профилю подготовки — физике, медицине и другим — никто нас не превосходит», — подчеркнул спикер.

Он также отметил, что в 2018 году КФУ вошел в число лучших университетов мира в предметной области «Образование» — по версии британского издания Times Higher Education вуз занял 125-е место, а в рейтинге QS World University Rankings — 251-300-е место.

«Это очень четкая система критериев, по которым международные эксперты оценивают твою позицию в мире. И многие мечтали бы туда попасть. В этой системе нет ни одного российского педвуза, а мы представлены в двух рейтингах — Times Higher Education и QS World University Rankings. В странах Восточной Европы и СНГ выше нас по оценке никого нет. Для республики это важно», — прокомментировал Калимуллин.

Он также добавил, что в последние годы в КФУ наблюдают рост интереса талантливой молодежи к образовательным программам вуза. Для того, чтобы занять бюджетное место на педагогических специальностях, в среднем абитуриентам нужно набрать 78-80 баллов.

«К нам приходят талантливые дети, которые становятся "локомотивами"», — заключил Айдар Калимуллин.

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