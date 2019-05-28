Ветераны Росгвардии РТ, служившие в погранвойсках, отметили праздник в парке Горького в Казани

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Ветераны Росгвардии РТ, служившие в погранвойсках, отметили профессиональный праздник в парке Горького в Казани, сообщили в Росгвардии.

Сегодня в России отмечается День пограничника. Именно в этот день в 1918 году была учреждена пограничная охрана границы РСФСР.

В ветеранской организации УВО ВНГ России по РТ на сегодняшний день числятся 17 ветеранов, которые в разные годы проходили срочную службу на различных границах Родины. Все они отмечены нагрудными знаками «Отличник погранвойск» различных степеней, у одного имеется награда «Лучший пограничник», а еще двое обладают нагрудными знаками «100 выходов на границу» и «300 выходов на границу».

В Казани праздничные мероприятия сегодня пройдут у недавно открытого первого Монумента Пограничников и в парке Горького. В мероприятиях примут участие военнослужащие в зеленых фуражках и ветераны вневедомственной охраны РТ.

В преддверии праздничной даты председатель общественной организации ветеранов вневедомственной охраны РТ Валерий Харитонов пожелал представителям организации крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

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