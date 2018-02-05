МИД России: Китай не запрещал уроженцам Татарстана въезжать в Фуюань

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Китай не предпринимал каких-либо шагов по ограничению посещений страны для уроженцев Татарстана и Дагестана. Сообщения о запрете въезда определенных категорий граждан вызваны недопонимаем между российскими и китайскими туристическими компаниями, сообщили ИА «Татар-информ» в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России.

Жители Хабаровска жаловались в Представительство МИД России на местных туроператоров. Компании отказывались включать в туристические группы граждан, родившихся в Татарстане, Дагестане, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и т. д. В ответ на запрос Представительства туроператоры сообщили, что предпринятые ими шаги продиктованы требованиями китайских партнеров.

«В данной связи МИД России поставил перед китайской стороной вопрос о недопустимости дискриминации российских граждан по месту их рождения. В ответ китайская сторона сообщила, что фактов отказов во въезде в КНР через указанный пункт пропуска российским гражданам, которые родились в упомянутых странах и республиках России, не зафиксировано, — говорится в сообщении МИД РФ. — При этом отмечалось, что жалобы российских граждан на отказы в поездках в КНР связаны, очевидно, с возникшим недопониманием и отсутствием должной координации между китайскими и российскими туркомпаниями, организующими туристические поездки жителей Хабаровского края в Китай».

О возникших проблемах внешнеполитическое ведомство проинформировало Ростуризм. В МИД надеются, что данный вопрос будет проработан и урегулирован с участием уполномоченных туроператоров и профильных ведомств КНР.

«Со своей стороны продолжим мониторинг ситуации в данной сфере и предпримем все необходимые меры по обеспечению прав и законных интересов российских граждан», — подытожили в ведомстве.

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