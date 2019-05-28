Актеры театра Кариева на закрытии сезона покажут отрывки спектаклей под открытым небом

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 1 июня Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева приглашает на торжества, приуроченные к закрытию театрального сезона и празднованию Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба театра.



На площадке перед театром пройдут развлекательные семейные мероприятия с играми, конкурсами и подарками.



Гости праздника смогут принять участие в Сабантуе, посмотреть отрывки из спектаклей, а также все желающие получить возможность попробовать себя в качестве чтецов или исполнителей песен в «Открытом микрофоне». Кроме того, пройдут мастер-классы и «живые» фотозоны с участием актеров театра.



Завершит праздник показ спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда».



Праздник перед зданием театра начнется в 10 утра. В 13.00 на главной сцене состоится показ спектакля.

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