Челнинское предприятие будет платить по 100 рублей сотрудницам, приходящим на работу в платье

(Набережные Челны, 28 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинская компания «Татпроф» выступила с неожиданной инициативой — объявила марафон женственности в коллективе и призвала своих сотрудниц приходить на работу в юбках и платьях.

Марафон продлится весь первый месяц лета. Женщинам, которые будут приходить на работу в женственных нарядах, администрация обещает премию. Чтобы ее получить, надо не только правильно выбирать рабочий костюм, но и ежедневно присылать свою фотографию в отдел по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям. При этом оговаривается, что длина юбок и платьев сотрудниц должна быть невызывающей, волосы собраны, а макияж — умеренным.

Сколько заработает прекрасная половина компании по итогам июня и как новый внешний вид повлияет на производительность труда коллектива — будет известно через несколько недель.

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