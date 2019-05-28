Калимуллин: Около 20% выпускников педагогических факультетов не планируют работать по профессии

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). Около 20% студентов КФУ, обучающихся на педагогических направлениях, не планируют после окончания вуза работать по профессии. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор Института психологии и образования КФУ, профессор Айдар Калимуллин.

«Примерно 20% наших студентов уже сейчас не планируют работать в школе. Это нормально, потому что 60% студентов учатся платно, и они сами вправе выбирать, кем они будут, у них деньги [федеральные] не затрачиваются. Примерно 50% из них [из 20% „бюджетников“] — это наши студенты, которые имеют в своих семьях учителей. Они уже там получают негативный отклик о профессии», — подчеркнул спикер.

Он также отметил, что основная проблема, которая на данный момент есть в сфере образования — привлечение выпускников вузов на работу в школы. По словам директора Института психологии и образования КФУ, в первую очередь будущих учителей пугают некомфортные условия работы.

«Зарплата сейчас средняя, не такая большая, но вполне конкурентная с теми, что есть у нас в регионе. Выпускников пугает не зарплата, а некомфортные условия работы, стресс, давление», — прокомментировал Калимуллин.

Среди проблем в педагогической сфере Айдар Калимуллин также выделил слабое техническое оснащение в учебных заведениях и некомпетентность учителей в работе с новым оборудованием. Кроме того, в вузах, по его словам, существует система «двойного отбора», когда на педагогические специальности приходят те абитуриенты, которые не поступили на другие факультеты.

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