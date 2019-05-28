На казанских остановках установят 70 новых инфотабло

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани установят новые инфотабло на 70 остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В тестовом режиме табло уже заработало на конечной остановке «поселок Мирный» Приволжского района.

Всего на данный момент в Казани установлено 233 таких табло, их количество к середине июля 2019 года хотят увеличить до 303 штук. Среди других российских городов Казань по этому показателю находится в числе лидеров, отметил директор МКУ «Организация пассажирских перевозок» Евгений Попов.

«Всего в городе насчитывается около 1300 остановок. После того, как мы установим 70 новых табло, у нас будет оборудована каждая четвертая остановка, – сообщил Попов. – На табло всегда отображается реальный прогноз появления транспорта, его точность – до 20 секунд».

Отследить время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов также можно с помощью мобильного приложения «Яндекс.Транспорт» и на транспортном портале kazantransport.ru.



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