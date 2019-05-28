В Казани планируют нанять десять распорядителей в ЗАГС за 1,4 млн рублей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани Управления ЗАГС исполкома планируют нанять десять распорядителей в ЗАГС за 1,4 млн рублей. Они будут работать в течение полугода в Центре семьи «Казан», ЗАГСах Приволжского и Кировского районов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«В „Чаше“ непросто ориентироваться и практически всегда большой поток людей. А одна из главных задач распорядителей будет заключаться в том, чтобы направлять всех приглашенных гостей в назначенные залы бракосочетаний», — добавила Ольга.

Для центра семьи Казан наймут шесть распорядителей и по два в ЗАГСы Кировского и Приволжского районов. Требования, предъявляемые к распорядителям, — это презентабельный внешний вид, классическая форма одежды, вес не менее 50 и не более 60 кг, рост не менее 165 см, а также грамотная русская и татарская речь.

«Распорядители берут у вступающих в брак документы, кольца и заносят их в зал. Документы они отдают регистратору на оформление», — сказала работник Управления ЗАГС исполкома Казани Ольга.

В обязанности распределителей входит приветствие всех гостей и разъяснение молодоженам, как им правильно нужно войти в зал для бракосочетания.

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