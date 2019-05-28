(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани осудили парня, который пытался вынести из магазина в «Тандеме» комплект одежды, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в середине февраля 19-летний юноша в магазине Reserved засунул в рюкзак джинсы с ремнем, футболку, лоферы и куртку и попытался пройти мимо охраны, однако парня задержали», – пояснил Галиев.

В итоге из-за попытки похитить одежду общей стоимостью 4,5 тысячи рублей молодому человеку суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

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