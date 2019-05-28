Татар-информ

28 мая 2019, 18:16

Общество

На фестивале «Мы любим Кремль!» дети нарисуют картинки на свитке от Кремля до Благовещенского собора

Рекомендуем

Общество

На фестивале «Мы любим Кремль!» дети нарисуют картинки на свитке от Кремля до Благовещенского собора

Фото: пресс-служба музея-заповедника Кремль

Юных жителей Казани ждут театрализованные представления, веселые научные эксперименты от лаборатории «Естественно, наука!», концерты и мастер-классы.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 1 июня с 10 часов утра в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» начнется детский фестиваль «Мы любим Кремль!», посвященный Международному дню защиты детей. Юных гостей и жителей Казани ждут театрализованные представления, веселые научные эксперименты от лаборатории «Естественно, наука!», праздничный концерт, мастер-классы, конкурсы, а также сказочные персонажи и много сюрпризов, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

Все гости фестиваля смогут вдоволь порисовать на асфальте, бумаге, холсте и даже гигантском свитке, который растянется по главной улице Казанского Кремля до Благовещенского собора.

В «Городе детства» состоятся акции, мастер-классы, флешмобы, которые проведет сообщество «Дети Казани». Со своими программами выступят детские объединения антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети». Специалисты ГИБДД Управления МВД России по Казани приглашают проверить свои знания правил дорожного движения и навыки вождения велосипеда.

На главной концертной площадке выступят более 20 детских, студенческих и фольклорных коллективов. Песни и танцы народов мира покажут воспитанники Дома дружбы народов Татарстана.

В Пушечном дворе музея-заповедника развернется Детский литературный дворик, в программу которого включены викторины, встречи с детскими писателями, ролевые чтения, буккроссинг и многое другое. Будет работать мобильный передвижной комплекс «Библиобус» – библиотека на колесах.

На площадке студии «Ералаш» каждый желающий станет участником мастер-класса по актерскому мастерству и запишется на кастинг для участия в съемках детского киножурнала.

Фанаты тяжелой музыки услышат рок-баллады в исполнении молодых музыкантов Школы Рока The Road.

Финальным аккордом фестиваля «Мы любим Кремль» станет выступление Татарского государственного театра кукол «Экият» со спектаклем «Хвастливый петух».

Фестиваль проводится при поддержке Президента Республики Татарстан и при участии мэрии Казани. Ежегодно спонсорами детского фестиваля выступают Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО «Челны Холод», ООО «Бахетле».

Ознакомиться с подробной программой можно тут.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Эксперт Высшей школы экономики: Татарстану необходимо сохранить лидерство в региональной гонке
Новости дня
18:59
На казанских остановках установят 70 новых инфотабло

Всего на сегодняшний день в Казани установлено 233 электронных информационных табло.

18:57
В налоговой инспекции Набережных Челнов представили нового руководителя

Диана Сагетдинова находилась в статусе исполняющей обязанности руководителя челнинского подразделения УНФС России в течение года.

18:45
Фаррахов выступил против возрастного ограничения 21+ для продажи крепкого алкоголя

Депутат Госдумы от Татарстана считает, что инициатива не поможет существенно снизить алкогольную зависимость россиян.

18:33
Парламентарии Татарстана и Марий Эл обсудили вопросы реализации нацпроектов в регионах

Рабочий визит татарстанских депутатов прошел в рамках межпарламентского сотрудничества двух республик, которое было подписано в феврале 2005 года.

18:28
Зимняя сказка и Изгнание: В Доме Дружбы Народов открылась выставка Альфрида Шаймарданова

Выставка посвящена 100-летию памяти венгерского художника Тивадара Костки Чонтвари.

18:21
В Татарстане для школы планируют заказать станок для лазерной гравировки и резки за 2,7 млн рублей

Лазерный станок закажут для средней школы № 56 в Набережных Челнах.

18:16
На фестивале «Мы любим Кремль!» дети нарисуют картинки на свитке от Кремля до Благовещенского собора

Юных жителей Казани ждут театрализованные представления, веселые научные эксперименты от лаборатории «Естественно, наука!», концерты и мастер-классы.

18:12
Эксперт Высшей школы экономики: Татарстану необходимо сохранить лидерство в региональной гонке

Лидерство республики по многочисленным направлениям задает особый формат работы с нацпроектами, отметил Александр Чулок.

18:08
МФЦ Татарстана проконсультировали 1,5 тыс. самозанятых

Обратиться за помощью к сотрудникам многофункциональных центров при выборе специального налогового режима могут и жители сельской местности.

18:01
Летом филиалы Национального музея Татарстана будут открыты до заката

Сезонный график работы также предполагает отмену выходных дней до начала осени.

18:01
В Набережных Челнах жильцы общежития вычислили наркопотребителя по запаху и вызвали росгвардейцев

Происшествие случилось в одном из общежитий Нового Города.

17:56
Челнинка завоевала титул чемпионки России по многоборью в Адлере

Спортсменке не хватило 35 баллов для выполнения норматива звания «Мастер спорта России международного класса».

17:42
Татарстанский спортсмен стал чемпионом России по прыжкам в воду

Никита Шлейхер опередил Евгения Кузнецова и Илью Захарова в прыжках с трехметрового трамплина.

17:39
Открывается онлайн-продажа билетов на церемонии открытия и закрытия WorldSkills Kazan 2019

Онлайн-продажа билетов начнется с 30 мая, в кассы Казани билеты поступят ближе к проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству.

17:37
Начинающих и будущих татарских предпринимателей собрал ифтар «Штаба» татар Москвы

В дальнейшем деловой клуб «Масштаб» планирует вести активное сотрудничество с МАИБ.

17:26
В Казани планируют нанять десять распорядителей в ЗАГС за 1,4 млн рублей

Исполком наймет для Центра семьи «Казан» и ЗАГСов Приволжского и Кировского районов десять распорядителей.

17:20
Эмиль Губайдуллин: Большинство предложений иностранцев на WorldSkills Russia было связано с питанием

В финале VII Национального чемпионата WorldSkills Russia приняли участие 128 иностранцев из 26 стран мира.

17:11
Полицейские выяснили, что к афере на 100 млн рублей причастен экс-сотрудник Арбитражного суда РТ

Из-за действий злоумышленника суду был причинен ущерб в размере трех миллионов рублей.

17:09
Челнинское предприятие будет платить по 100 рублей сотрудницам, приходящим на работу в платье

Чтобы получить надбавку к зарплате, надо правильно выбирать наряд и ежедневно присылать свою фотографию в отдел по корпоративной культуре

16:58
Чистопольский завод «Белый Кремль» объявил о дополнительном наборе работников

Всего планируется создать более 30 новых рабочих мест.

16:57
В преддверии Дня защиты детей в Казани проведут День правовой помощи «Детский вопрос»

Прием пройдет по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57 с 9.00 до 13.00, запись не требуется.

16:55
Машина бывшего волейболиста «Зенита-Казани» найдена в пруду в Санкт-Петербурге

Audi A8 Александра Волкова был обнаружен в Петровском пруду с разбитыми стеклами.

16:48
На ПМЭФ ожидается подписание соглашения о создании завода сжиженного газа в Чистополе

Также в чистопольской ТОСЭР ожидают открытия кондитерского, деревообрабатывающего и других производств.

16:44
Бизнес Казани инициировал переход улицы Профсоюзной в режим пешеходно-туристической

Ко Дню молодежи здесь планируется провести тестовое перекрытие проезда ради организации массовых мероприятий.

16:41
Окончательный переход на цифровое эфирное телевещание в РТ произойдет в октябре

Переход на цифровое эфирное телевещание в Республике Татарстан и еще в 20 регионах РФ перенесен с 3 июня на 14 октября.

События