На фестивале «Мы любим Кремль!» дети нарисуют картинки на свитке от Кремля до Благовещенского собора

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 1 июня с 10 часов утра в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» начнется детский фестиваль «Мы любим Кремль!», посвященный Международному дню защиты детей. Юных гостей и жителей Казани ждут театрализованные представления, веселые научные эксперименты от лаборатории «Естественно, наука!», праздничный концерт, мастер-классы, конкурсы, а также сказочные персонажи и много сюрпризов, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.



Все гости фестиваля смогут вдоволь порисовать на асфальте, бумаге, холсте и даже гигантском свитке, который растянется по главной улице Казанского Кремля до Благовещенского собора.



В «Городе детства» состоятся акции, мастер-классы, флешмобы, которые проведет сообщество «Дети Казани». Со своими программами выступят детские объединения антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети». Специалисты ГИБДД Управления МВД России по Казани приглашают проверить свои знания правил дорожного движения и навыки вождения велосипеда.



На главной концертной площадке выступят более 20 детских, студенческих и фольклорных коллективов. Песни и танцы народов мира покажут воспитанники Дома дружбы народов Татарстана.



В Пушечном дворе музея-заповедника развернется Детский литературный дворик, в программу которого включены викторины, встречи с детскими писателями, ролевые чтения, буккроссинг и многое другое. Будет работать мобильный передвижной комплекс «Библиобус» – библиотека на колесах.



На площадке студии «Ералаш» каждый желающий станет участником мастер-класса по актерскому мастерству и запишется на кастинг для участия в съемках детского киножурнала.

Фанаты тяжелой музыки услышат рок-баллады в исполнении молодых музыкантов Школы Рока The Road.



Финальным аккордом фестиваля «Мы любим Кремль» станет выступление Татарского государственного театра кукол «Экият» со спектаклем «Хвастливый петух».



Фестиваль проводится при поддержке Президента Республики Татарстан и при участии мэрии Казани. Ежегодно спонсорами детского фестиваля выступают Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО «Челны Холод», ООО «Бахетле».



Ознакомиться с подробной программой можно тут.

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