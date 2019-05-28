МегаФон признан самым эффективным телеком брендом в индексе эффективности Effie Russia Awards 2019

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Оргкомитет Effie Russia, главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России — Effie Russia Awards, опубликовал индекс эффективности Effie Russia 2019. МегаФон занял первое место среди телекоммуникационных брендов и третье в общем зачете. В 2019 году МегаФон забрал сразу пять статуэток Effie: золото, серебро и три бронзы. Всего 11 кейсов бренда стали финалистами премии.

Победу МегаФону принесли сразу несколько проектов и кампаний в 2018 году, которые не остались незамеченными жюри. Самым успешным стал кейс «Чемпионы наших сердец», который взял две награды — золото в номинации «Фокус / Однократное вовлечение» и бронзу в «Телекоммуникации. Интернет». Проект был реализован для поддержки сервиса МегаФон ТВ в рамках коммуникации к чемпионату мира по футболу. Благодаря оперативности запуска (на разработку и запуск креатива потребовалось всего 48 часов!) и точному попаданию в целевую аудиторию, кампания показала отличные бизнес-результаты, увеличив посещаемость сайта и количество регистраций в сервисе в два раза. За счет вирусности креатива и большого вирального охвата бренд стал вторым по количеству упоминаний в рамках чемпионата, не являясь официальным спонсором.

Также стоит отметить занявший второе место в номинации Positive change/ Вклад в общество и устойчивое развитие кейс «Для тех кто ждет», реализованный с фондом «Подари жизнь» и агентством VMLY&R Moscow. Акция превратила время ожидания абонентов оператора при звонке на линию колл-центра в пользу для тех, кто тоже ждет. При звонке абонента на линию каждая секунда ожидания конвертировалась в 1 рубль для детей, ожидающих усыновления. В результате акции 1,5 миллиона секунд ожидания превратились в 1,5 миллиона рублей помощи. Благодаря этой сумме фонд снял 591 видеоанкету, и 63 ребенка уже нашли свою семью. Фонду «Измени Одну Жизнь» были необходимы средства на производство видеоанкет для детей в детских домах, ждущих усыновления. Партнером проекта стал один из крупнейших мобильных операторов – МегаФон.

Помимо этого бронзу взяли еще два кейса — «Смотри футбол на МегаФон ТВ» в номинации «Спортивный маркетинг» и проект «Киберспорт начинается с тебя» в номинации «Спонсорство». Последний стал первым в России проектом на территории киберспорта, получившим признание Effie.

Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона:«Это лучший результат нашего маркетинга за все годы премии Effie в России. Впервые МегаФон стал самым эффективным брендом в телеком категории».

Индекс эффективности Effie — главный мировой рейтинг, который ранжирует агентства и компании в соответствии с эффективностью реализованных ими проектов. Позиции распределяются согласно количеству набранных участниками конкурса Effie баллов.

Индекс включает все агентства и компании, занявшие призовые места и вошедшие в шорт-лист премии Effie Russia Awards 2019.

ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам Интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.