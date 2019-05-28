Рафис Бурганов о сбое на ОГЭ: Рекомендую не драматизировать ситуацию, все будет в интересах детей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов прокомментировал ситуацию с техническим сбоем на ОГЭ по иностранному языку в казанской школе. Министр образования и науки рекомендовал не драматизировать ситуацию. Он также заверил, что интересы детей будут соблюдены.

«Я бы не стал драматизировать ситуацию, каждый год бывают какие-то технические сбои. И по регламенту у каждой такой ситуации есть пути решения. Все будет сделано в интересах детей и в пользу детей», — сказал Рафис Бурганов корреспонденту ИА «Татар-информ».

В Татарстане, как и по всей России, 24 и 25 мая девятиклассники сдавали основной государственный экзамен по иностранному языку. В частности, 24 мая — письменную часть, а 25-го — устную в разделе «Говорение».

«Экзамен был проведен 25 мая, пройдет регламентный срок, когда работы проверят. И комиссия будет оценивать запись: что слышно, как и сколько. Поэтому я бы рекомендовал не драматизировать ситуацию. На каждый случай есть регламентное решение, и мы всегда его придерживаемся. Проверят работы, замерят количество записанного и незаписанного ответа. Все это делается по регламенту. Здесь никто никому не враг, все, что дети знают, будет услышано проверяющими», — уточнил министр образования и науки РТ.

Ранее в соцсети появилась информация о том, что в пункте проведения экзамена на базе казанской школы № 155 произошел технический сбой: на экзамене по английскому языку «отказало какое-то программное обеспечение, которое записывает устную часть ответа».

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