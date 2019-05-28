(Набережные Челны, 28 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по вине пьяного водителя три человека оказались в больнице, сообщает местная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в понедельник вечером на улице Техническая. 41-летний водитель на кроссовере «Джили Атлас», будучи сильно пьяным – в его крови обнаружили 1,3 промилле алкоголя, при развороте вне перекрестка не убедился в безопасности маневра и врезался в двигающийся навстречу автомобиль «Лада» 14-й модели, которым управлял 27-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали два пассажира и водитель отечественного авто. Медики доставили их в больницу.

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