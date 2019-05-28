(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Брокер-аферист помог жительнице Казани заработать на бирже, а потом присвоил ее аккаунт с выручкой, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В полицию с заявлением обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что в марте с ней связался неизвестный и предложил заработать на биржевых ставках, и заинтересованная женщина создала на указанном им сайте учетную запись», – рассказали в полиции.

В итоге в течение месяца женщина переводила на свой счет деньги и делала ставки, отслеживая передвижения средств в «личном кабинете».

В какой-то момент она попыталась перечислить заработок к себе на карту, однако доступ к ее учетной записи оказался заблокирован. Материальный ущерб жительница Казани оценивает в 800 тысяч рублей.

Правоохранители расследуют данное происшествие.

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