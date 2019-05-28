Дом татарской книги в Казани откроется иммерсивным шоу 1 июня

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Дом татарской книги, который разместится в мемориальной квартире писателя Шарифа Камала, откроется 1 июня иммерсивным шоу. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала директор дома-музея Шарифа Камала Луиза Шарова.

«Это не иммерсивный театр в чистом виде, потому что музей — это такое пространство, где его невозможно полноценно показать. Но мы прибегаем к иммерсивному жанру в некоторых локациях. Например, лестничная площадка, где висит зеркало, в которое смотрелись Муса Джалиль, Фатых Карим. Вся историческая часть музея будет в иммерсивном разрешении», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что актеры театра им. Тинчурина и Кариевского ТЮЗа перевоплотятся в драматурга Шарифа Камала, писателя и журналиста Аделя Кутуя, поэта Фатыха Карима и др. Иммерсивное шоу получило название «Матур туганда — когда рождается прекрасное». Над ним работала режиссер Тинчуринского театра Резеда Гарипова.

Часть иммерсивного шоу пройдет в рамках открытия Дома татарской книги в 11 утра 1 июня, но основной спектакль начнется в 19.00 и продлится около двух часов.

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