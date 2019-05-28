Татар-информ

28 мая 2019, 14:35

Происшествия

Прокуратура Елабуги требует установить на 23 образовательных учреждениях вывески для слабовидящих

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Происшествия

Прокуратура Елабуги требует установить на 23 образовательных учреждениях вывески для слабовидящих

12 исков надзорного ведомства суд уже удовлетворил.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Прокуратура Елабуги требует установить на 23 образовательных учреждениях вывески для слабовидящих, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В процессе проверки специалисты надзорного ведомства выяснили, что при входе в здания образовательных учреждений города нет табличек, которые по закону должны дублировать необходимую информацию для инвалидов по зрению», – рассказал Галиев.

В итоге прокуратура обратилась в суд с исками к 23 учреждениям с требованием установить таблички в надлежащих местах. 12 исков суд уже удовлетворил, остальные находятся на стадии рассмотрения.

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