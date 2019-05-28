Количество детей-сирот в Татарстане самое низкое за последние десять лет

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Количество детей-сирот в Татарстане в 2018 году стало самым низким за последние десять лет. Об этом на комиссии по делам несовершеннолетних, которая прошла в Кабинете министров РТ, рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«В Татарстане на 1 января 2019 года количество детей-сирот составило 11 136 человек или 1,35 % от общей численности населения. В 2017 году это было 1,4 %, в 2016 – 1, 5%. Показатели 2018 года пока самые низкие за последние десять лет», – отметила Асадуллина.

Замминистра обратила внимание на то, что за весь 2018 год в республике было выявлено 903 ребенка-сироты, что также является самым низким показателем за последние пять лет.

«В республике отмечается стабильная ситуация в вопросах семейного устройства детей-сирот. В прошлом году 868 детей передано на воспитание в замещающие семьи – это 93 процента от общего числа выявленных детей», – рассказала Алсу Асадуллина.

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