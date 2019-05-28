(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Лжесотрудник банка обманул пожилого челнинца на 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Вчера в полицию Челнов обратился 68-летний житель Малой Шильны, который рассказал, что на днях ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что с его счета кто-то списывает средства. Незнакомец предложил обезопасить счет, запросив у пенсионера реквизиты», – рассказали в полиции.

В результате мужчина лишился 700 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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