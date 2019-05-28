В преддверии Дня защиты детей в Казани проведут День правовой помощи «Детский вопрос»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 31 мая Уполномоченный по правам ребенка в РТ совместно с Министерством юстиции РТ под эгидой Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на базе Дома дружбы народов Татарстана проведет День правовой помощи гражданам «Детский вопрос». Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

«Цель мероприятия — оказание консультативной, правовой помощи и юридической поддержки гражданам по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Дни правовой помощи проводятся в Татарстане два раза в год: один День правовой помощи приурочен к 1 июня, к Международному дню защиты детей, второй — в октябре-ноябре, в канун Всемирного дня ребенка.

Прием пройдет по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д.57 с 9.00 до 13.00, запись не требуется.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.