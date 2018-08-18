Совет директоров ПАО «КАМАЗ» предложил не выплачивать акционерам дивиденды за прошлый год

(Набережные Челны, 28 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО «КАМАЗ» под председательством генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Среди других решений была принята рекомендация о невыплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» в прошлом году, сообщает пресс-служба автогиганта.

На заседании обсуждался ход подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ», которое состоится состоится 28 июня 2019 года.

Были даны рекомендации по распределению чистой прибыли автогиганта, полученной по результатам прошлого года: 27 млн 179 тыс. рублей рекомендовано направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ», а дивиденды не выплачивать.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.