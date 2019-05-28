Пьяный житель Чистополя попытался переплыть Каму, его поймали и оштрафовали

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Пьяный 38-летний житель Чистополя попытался переплыть Каму и был оштрафован на полторы тысячи рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 10.01 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от очевидца, что возле мебельной фабрики в Чистополе его пьяный приятель ушёл купаться на Каму, далеко уплыл и не возвращается. Возможно, хочет переплыть на другой берег реки», – сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие на мотолодке к месту инспекторы Чистопольского отделения Центра ГИМС обнаружили нетрезвого пловца в 600 метрах от берега. Мужчину подняли на борт лодки и доставили на сушу. От помощи медиков спасённый отказался.

За купание в необорудованных местах на нарушителя был наложен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.