В Казани у Минземимущества РТ отсудили около 15 млн рублей за изъятый участок земли под газопровод

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани Арбитражный суд РТ взыскал в пользу ООО «Агротакт» за изъятый участок земли под проект реконструкции газопровода Минибаево-Казань с Министерства земельных и имущественных отношений РТ около 15 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда РТ.

«ЗУ изъят для строительство газопровода Миннибаево-Казань», — сообщила пресс-служба Минземимущества РТ.

В январе 2018 года министерство подало иск в Арбитражный суд о прекращении права собственности компании «Агротакт» на земельный участок размером 108 гектаров в Березкинском сельском поселении Высокогорского района. Минземимущество планировало выплатить за участок 1,9 млн рублей. Соглашение об изъятии спорного земельного участка стороны не заключали.

В ходе разбирательства и экспертной оценки выяснилось, что рыночная стоимость участка в Высокогорском районе составляет 14,9 млн рублей. В итоге Арбитражный суд решил, что земля будет изъята, только сумма, которую министерство должно выплатить за нее, составит 14,9 млн рублей, вместо заявленных 1,9 млн рублей.

ООО «Агротакт» обратилось в Арбитражный суд РТ с исковым заявлением на Минземимущества РТ о взыскании более 14,9 млн рублей в качестве возмещения за изъятый участок. К слову, основной вид деятельности компании «Агротакт» — растениеводство.

В ходе разбирательства суд отклонил довод Министерства земельных и имущественных отношений об отсутствии финансирования на возмещение рыночной стоимости изымаемого земельного участка и постановил взыскать за счет средств казны Татарстана в пользу ООО «Агротакт» 14,9 млн рублей и более 97 тыс. рублей расходов на госпошлину.

Проект реконструкции газопровода Миннибаево-Казань стартовал в 2010 году. Он позволит нарастить поставку газа в Пестречинский и Высокогорский районы, Иннополис, а также территориально развивать республику в будущем.

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