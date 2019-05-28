Конор Гэлвин: педагогика — не услуга, а служба на благо детей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). Президент Ирландской ассоциации исследований в области образования, преподаватель колледжа общественных наук и права Университета Дублина Конор Гэлвин считает, что слово «услуга» по отношению к педагогике неуместно. Такое мнение спикер высказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Международному форуму по педагогическому образованию IFTE: «Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности».

«Педагогика — это не услуга, а служба на благо детей. Это служба во имя будущего», — прокомментировал Гэлвин.

По его мнению, профессия учителя требует большой ответственности, высоких профессиональных умений и моральных ценностей.

«Это должно быть связано с чувством ответственности перед молодым поколением. Очень важно, чтобы все учителя, которые приходят в школы, имели бы высокий уровень образования. Независимо от того, где работает учитель — в средней или начальной школе, он обязан иметь знания высокого качества», — отметил спикер.

Конор Гэлвин также добавил, что в системе образования Ирландии зачастую обращаются к опыту чартерных школ, широко распространенных в США. Бесплатные муниципальные школы работают по так называемому «чартеру» — они финансируются государством, но при этом привлекают и частные средства. В таких школах не существует обязательной программы, предоставляя учителям полную свободу в выборе педагогических методик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани 29 — 31 мая пройдет V Международный форум по педагогическому образованию IFTE «Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности». В мероприятии примут участие педагоги 140 российских и 75 зарубежных университетов.

Замдиректора по международной деятельности, завкафедрой педагогики КФУ, Заслуженный деятель науки РТ Роза Валеева высказала мнение, что слово «услуга» не применимо в отношении педагогики и двигает профессию назад.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.