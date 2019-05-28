Татар-информ

28 мая 2019, 22:42

Здоровье и среда

Орнитологи нацпарка «Нижняя Кама» обеспокоены снижением размножения сов

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Здоровье и среда

Орнитологи нацпарка «Нижняя Кама» обеспокоены снижением размножения сов

Елабужский орнитолог с коллегами провел мониторинг гнездовых боксов длиннохвостой неясыти.

(Елабуга, 28 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Неудачным для размножения выдалась эта весна для татарстанских сов. Об этом рассказал елабужский орнитолог Ринур Бекмансуров. Вместе с коллегами он провел мониторинг, в ходе которого специалисты проверили гнезда-боксы для сов, а именно длиннохвостой неясыти.

Всего было обследовано свыше трех десятков гнездовых ящиков на территории национального парка «Нижняя Кама» и в лесах Нижнекамского района. «В этом году явно размножение у длиннохвостой неясыти очень низкое, всего в двух гнездах обнаружены птенцы. Кроме того, у этих птиц наблюдается позднее гнездование. Обычно к 15 — 18 мая птенцы покидали гнездовые ящики, а в этом году они совсем еще крошечные. Видимо, вылетят только к началу июня», — отметил орнитолог нацпарка «Нижняя Кама», научный сотрудник Елабужского института КФУ Ринур Бекмансуров.

По его словам, на уровень размножения птиц могли повлиять несколько факторов. Среди них климатические условия и уменьшение количества мышей в лесах и на полях республики.

Длиннохвостая неясыть — крупная птица, которая может достигать 70 сантиметров в высоту, размах ее крыльев составляет полтора метра. Хвост, из-за которого она получила свое название, вырастает до 30 сантиметров. Именно он является отличительным признаком этого вида.

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