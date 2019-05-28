В Нижнекамске грядет транспортная реформа

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Руководство Татарстана одобрило проведение в городе нефтехимиков транспортной реформы, которая включит капитальный пересмотр маршрутной сети, тарифной политики, анализ пассажиропотока и создание рабочей системы организации пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Транспортный отдел исполкома района уточнил, что исполнительный комитет уже приступил к выполнению работ, готовится процедура торгов. «О дальнейших работах будем информировать население дополнительно», – сообщило ведомство.
Также стало известно, что ООО «ПАТП» выслал в исполком уведомление о невозможности исполнить муниципальный контракт по городским перевозкам и о введении временного расписания. Также представители предприятия сочли невозможным сократить рейсы по всем маршрутам.
При этом в транспортном отделе сообщили, что администрации города удалось сдержать ситуацию под контролем и вернуть почти отмененные вечерние рейсы.