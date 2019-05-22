Почти 2 тыс. татарстанцев впервые поучаствовали в праймериз «Единой России» онлайн

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). На предварительном голосовании партии «Единая Россия» 1 тыс. 842 татарстанца воспользовались системой электронного голосования и проголосовали за кандидатов онлайн. Об этом журналистам сообщила секретарь Госсовета республики Лилия Маврина.

«На счетных участках проголосовали 398 тыс. 196 избирателей. Электронным способом воспользовались 1 тыс. 842 избирателя. Таким образом, в общей сложности в предварительном голосовании приняли участие 400 тыс. 38 избирателей, что составило 13,6% от общего количества избирателей в Республике Татарстан», — рассказала Маврина.

В Татарстане работали 460 счетных участков с 1 тыс. 909 членами участковых счетных комиссий. Голосование рейтинговое — каждый избиратель мог поддержать сразу нескольких кандидатов, указанных в бюллетене. Всего в праймериз татарстанской «Единой России» приняли участие 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии.

Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев, в этом году избирателям Татарстана впервые предоставлена возможность электронного голосования. «Я уверен, что в ближайшее время в законодательстве появятся поправки, которые позволят проводить электронное голосование на выборах. Это наше будущее», — отметил Кондратьев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.