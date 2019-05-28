Казанский «Антикремль» пойдет под суд за незаконную реконструкцию здания у стен Кремля официального

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Комитет РТ по охране объектов культурного наследия за незаконную реконструкцию здания под стенами Казанского Кремля, на Батурина, 12 (кафе ANTIKREMLIN), вызовет собственника постройки в Вахитовский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Постройка не относится к памятникам архитектуры, однако, как подчеркивают в ведомстве, признана исторически ценным градоформирующим объектом «Дом жилой, конца XIX века» и входит в предмет охраны исторического поселения города Казани. Собственник каменного двухэтажного здания с односкатной крышей незаконно надстроил третий этаж, из-за чего были утрачены декоративные элементы: центральный фронтон на главном фасаде и фронтон бокового ризалита. При этом также пострадали исторические материалы отделки фасада и кровли здания. Все это зафиксировано специалистами Комитета РТ по охране объектов культурного наследия во время проверки обращения бдительных казанцев.

«Сообщение об этом поступило через „Народный контроль“. Надстройка появилась здесь в 2019 году», — конкретизировали в пресс-службе Комитета информ-агентству.

К слову, заведение с эпатажным названием — кафе ANTIKREMLIN — размещается в здании на Батурина, 12 на протяжении уже нескольких лет. За время «новой жизни» дома его владелец не раз отличался размещением здесь кричащих, апеллирующих лозунгами и намеками растяжек, надписей.

Специалисты ведомства отнесли самовольную надстройку здания кафе к нарушениям требований к архитектурному облику в границах исторического поселения, его предмету охраны и регламентов Проектов зон охраны Казанского Кремля и Казани. Это стало основанием для составления протоколов об административных правонарушениях, которые уже направлены комитетом в Вахитовский районный суд.

Собственнику предписано устранить незаконно возведенный третий этаж.

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