Татар-информ

28 мая 2019, 17:56

Спорт

Челнинка завоевала титул чемпионки России по многоборью в Адлере

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Спорт

Челнинка завоевала титул чемпионки России по многоборью в Адлере

Спортсменке не хватило 35 баллов для выполнения норматива звания «Мастер спорта России международного класса».

(Набережные Челны, 28 мая, «Татар-информ»). В Адлере завершился Кубок России по многоборьям. Челнинке Марии Павловой не оказалось равных в ее категории, и она оказалась на высшей ступени пьедестала, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома Набережных Челнов.

 

В заключительный день соревнований определились победители и призеры среди юниоров до 23 лет и взрослых спортсменов.

Мария Павлова набрала 6115 очков и заслуженно получила звание чемпионки России.

При этом ей не хватило 35 баллов для выполнения норматива звания «Мастер спорта России международного класса». Но тренер спортсменки Сергей Снесарев убежден, что Марии удастся преодолеть эту планку на следующих соревнованиях.

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