На Кремлевской набережной открываются бесплатные уроки рисования для взрослых и детей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Со 2 июня на Кремлевской набережной стартуют воскресные уроки рисования для взрослых и детей – «Рисуй Казань». Все желающие могут присоединиться к проекту каждое воскресенье по 28 августа, сообщает Отделение Пенсионного фонда России по РТ.

Управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин отметил, что за время проекта организаторами было проведено 150 уроков, 2 тысячи человек посетили мастер-классы и поняли, что «чтобы научиться рисовать, сначала надо просто начать».

«Необходимо подтолкнуть его (человека – прим. Т-и) к тому, чтобы он взял в руки карандаш или краски и начал проводить линии на чистом листе бумаги. Наш проект помогает людям именно начать и раскрыть в себе творческие способности», – отметил Эдуард Вафин.

Принять участие в бесплатных уроках проекта может любой желающий. Преподаватели по рисованию помогут освоить несколько самых распространенных жанров живописи, в том числе натюрморт, пейзаж, рисунки с натуры, поп-арт.

Занятия будут проводиться каждое воскресенье с 12.00 до 13.30, с 14.00 до 15.30.



Для участия необходимо пройти бесплатную регистрацию – http://risuykazan.ru/. Там же можно ознакомиться и с расписанием занятий. Количество мест ограничено.

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