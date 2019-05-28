Ирада Аюпова: У нас нет женских памятников, и это неправильно

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Казани не хватает памятников выдающимся женщинам. Такое мнение высказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информ» о памятнике царице Сююмбике.

«То, что у нас вообще нет женских памятников, — это не совсем правильно. Есть долгоиграющий вопрос по памятнику Саре Садыковой. Эта тема давно витает в обществе», — сказала Аюпова и добавила, что сейчас юридически решается вопрос о будущем месте для памятника татарскому композитору, актрисе и певице.

При этом решения о расположении памятника Сююмбике пока нет, отметила глава республиканского Минкульта.

«Есть вопросы по установке этого памятника. Это должна быть гармоничная интеграция в среду», — подчеркнула она.

Эскиз памятника царице Сююмбике, который хотят установить в Казани, подготовил скульптор из Казахстана Камиль Муллашев. Он сообщил, что его работа может быть установлена в 2020 году — к 100-летию ТАССР.

Ирада Аюпова провела традиционную встречу с журналистами в обновленном Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала в Казани.

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