Татар-информ

28 мая 2019, 13:29

Происшествия

Прокуратура РТ добилась, чтобы часть земель в Актаныше вернули в лесной фонд

Рекомендуем

Происшествия

Прокуратура РТ добилась, чтобы часть земель в Актаныше вернули в лесной фонд

Прокуратуру на судебном заседании представлял глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась, чтобы часть земель в Актаныше вернули в лесной фонд, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Сегодня в Верховном суде РТ состоялось рассмотрение гражданского дела по административному исковому заявлению Федерального агентства лесного хозяйства к Совету Актанышского муниципального района о признании недействующим Генплана Актаныша в части включения в границы населенного пункта участков, расположенных на землях лесного фонда. Прокуратуру на судебном заседании представлял глава надзорного ведомства Илдус Нафиков», – рассказал Галиев.

Было установлено, что генплан утвержден еще в конце декабря 2009 года. Кроме того, ответчик не предоставил суду доказательства проведения публичных слушаний по проекту. Таким образом, была нарушена процедура принятия правового акта.

Также участки, расположенные на землях гослесфонда, включены в границы райцентра Актаныш без согласования проекта с Федеральным агентством лесного хозяйства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и признал решение о включении земель в генплан Актаныша недействительным.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На реке Тарса в Аксубаевском районе РТ полицейские поймали браконьера с поличным
Новости дня
14:23
Количество детей-сирот в Татарстане самое низкое за последние десять лет

На начало года количество детей, оставшихся без родителей, составило более 11 тысяч.

14:21
Возле памятника Лобачевскому проведут «Библиотеку в парке» под девизом «Читай! Думай! Говори!»

В программе запланированы открытый микрофон, тематические и иллюстративные выставки, лекториум, творческие мастерские, детский уголок и многое другое.

14:19
Лжесотрудник банка обманул пожилого челнинца на 700 тысяч рублей

68-летний житель деревни Малая Шильна пострадал от рук телефонных аферистов.

14:08
Некоторые дома четырех районов Казани временно останутся без света

Отключение света затронет жителей Авиастроительного, Кировского, Приволжского и Советского районов Казани.

14:00
Конор Гэлвин: педагогика — не услуга, а служба на благо детей

Гэлвин примет участие в V Международный форуме по педагогическому образованию IFTE, который пройдет в Казани 29-31 мая.

13:55
Пьяный житель Чистополя попытался переплыть Каму, его поймали и оштрафовали

Инспекторы ГИМС обнаружили пловца в 600 метрах от берега и на лодке оставили его на сушу.

13:55
Эксперт «Архнаследия» в Казани заявила о нужде в спецструктурах охраны исторических поселений

Полномочия по согласованию строительной деятельности за пределами региональных центров в настоящее время исполнять некому.

13:45
Роза Валеева: Слово «услуга» в отношении педагогики двигает нас назад

В Казани 29 — 31 мая пройдет V Международный форум по педагогическому образованию IFTE.

13:33
Татарстан на WorldSkills Russia в Казани завоевал 141 медаль и 25 медальонов за профессионализм

Татарстанцы получили три золотых, две серебряных, четыре бронзовых медали и один медальон за профессионализм в презентационных компетенциях.

13:29
Прокуратура РТ добилась, чтобы часть земель в Актаныше вернули в лесной фонд

Прокуратуру на судебном заседании представлял глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.

13:25
Казанский «Антикремль» пойдет под суд за незаконную реконструкцию здания у стен Кремля официального

Собственнику Комитет РТ по охране объектов культурного наследия предписал снести самовольно возведенный этаж.

13:23
Почти 2 тыс. татарстанцев впервые поучаствовали в праймериз «Единой России» онлайн

Всего в предварительном голосовании партии приняли участие более 400 тыс. избирателей.

13:21
В Татарстане замедлился рост цен: заграничные туры, смартфоны и картошка стали дешевле
13:14
На международном форуме IFTE в КФУ обладателя «Ордена Улыбки» заставят выпить лимонный сок

Орден ежегодно вручается выдающимся писателям, артистам, педагогам, психологам, которые в своей деятельности принесли радость детям.

13:09
Ирада Аюпова: У нас нет женских памятников, и это неправильно

Глава Минкульта РТ сказала, что памятник царице Сююмбике должен быть гармонично интегрирован в среду.

13:04
Мухаметшин назвал пятерку лидеров праймериз «Единой России»

Наибольшую поддержку избирателей получил Председатель Госсовета РТ.

13:02
Казанцы отметят Ураза-байрам большим семейным праздником «Рамазан Фест»

Праздник начнется 4 июня в 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.

12:44
Рафис Бурганов: В дни проведения WorldSkills Russia центр «Казань Экспо» достойно прошел испытания

На площадке международного выставочного центра состоялись состязания VII Национального чемпионата WorldSkills Russia.

12:31
В Пестречинском районе появятся татарская и русская деревни, полностью построенные из дерева

В Пестречинском районе планируют возобновлять деревянное зодчество.

12:15
В Казани пройдет студенческий фестиваль спортивных клубов России «Наш выбор – спорт»

В крупнейшем студенческом спортивном форуме примут участие представители 55 регионов Российской Федерации.

12:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о начале купального сезона в Татарстане

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:58
В Казани мощеный тракт, вышедший на поверхность из-за понижения уровня Волги, затопило на две трети
11:42
Посещаемость музеев в Татарстане поднимут с помощью чат-ботов

Эксперт Министерства культуры РТ рассказала, как повысить посещаемость музеев в республике с 17 до 20%.

11:30
Ак Барс Банк стал победителем конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2019»

Ак Барс Банк стал победителем в номинации «Лицом к бизнесу» Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

11:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о VI театральной лаборатории «Город Арт-подготовка»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

События