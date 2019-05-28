(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась, чтобы часть земель в Актаныше вернули в лесной фонд, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Сегодня в Верховном суде РТ состоялось рассмотрение гражданского дела по административному исковому заявлению Федерального агентства лесного хозяйства к Совету Актанышского муниципального района о признании недействующим Генплана Актаныша в части включения в границы населенного пункта участков, расположенных на землях лесного фонда. Прокуратуру на судебном заседании представлял глава надзорного ведомства Илдус Нафиков», – рассказал Галиев.

Было установлено, что генплан утвержден еще в конце декабря 2009 года. Кроме того, ответчик не предоставил суду доказательства проведения публичных слушаний по проекту. Таким образом, была нарушена процедура принятия правового акта.

Также участки, расположенные на землях гослесфонда, включены в границы райцентра Актаныш без согласования проекта с Федеральным агентством лесного хозяйства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и признал решение о включении земель в генплан Актаныша недействительным.



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