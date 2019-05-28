Татар-информ

28 мая 2019, 11:30

Экономика и финансы

Ак Барс Банк стал победителем конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2019»

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Экономика и финансы

Ак Барс Банк стал победителем конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2019»

Ак Барс Банк стал победителем в номинации «Лицом к бизнесу» Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Ак Барс Банк стал победителем в номинации «Лицом к бизнесу» конкурса «Лучшая банковская программа для МСП — 2019» в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата РФ. Основная задача конкурса — дать стимул на создание качественных банковских продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса.

Традиционно конкурс проводится в преддверии Дня российского предпринимательства и проходит в два этапа. В первом заочном этапе экспертный совет оценил заявки банков-претендентов и объявил лучших номинантов на очный этап конкурса. Далее банки-финалисты презентовали свой продукт и были оценены по основным критериям, значимым для предпринимателей при выборе банка. Очный этап оценивали действующие предприниматели.

«Ак Барс Банк впервые принял участие в этом конкурсе. Мы еще раз убедились в том, что развиваемся в соответствии с актуальными тенденциями банковской системы, идем в ногу со временем. Конкурс показал, что банки становятся более доступными для предпринимателей и предлагают востребованные сервисы. Мы также получили прекрасную возможность пообщаться с коллегами, обменяться успешными практиками», — прокомментировал Ильнур Мутыков, управляющий директор дирекции продаж малого бизнеса Ак Барс Банка.

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