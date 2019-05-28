Татар-информ

28 мая 2019, 19:27

Общество

Нижнекамску выделят 325 млн на ремонт въездной дороги со стороны Чистополя

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Общество

Нижнекамску выделят 325 млн на ремонт въездной дороги со стороны Чистополя

Длина участка с новым покрытием составит 5,25 км.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Наблюдательный совет Минэкономразвития РФ одобрил Нижнекамску 325 млн рублей на капитальную реконструкцию дороги по улице Чистопольской, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Накануне на деловом понедельнике мэр Нижнекамска Айдар Метшин обозначил актуальность дорожных работ на этом участке. «Проект очень важный и значимый для нас. Мы надеемся в этом году выполнить работы по приведению данной дороги в нормативное состояние, с завершением первого слоя покрытия», – отметил градоначальник.

Длина участка с новым покрытием составит 5,25 км. Дорога упирается в индустриальный парк «Пионер».

Замглавы исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев в своем Instagram`e написал, что теперь грузы резидентов парка будут доставляться в ценности и сохранности.

Дорога, по которой частные автомобили, грузовой транспорт и пассажирские автобусы въезжают в Нижнекамск со стороны Чистополя, находится в плохом состоянии, жители города неоднократно жаловались на ее состояние. В прошлом году Айдар Метшин говорил, что к началу реконструкции дороги приложены максимальные усилия для привлечения финансовых средств из федерального бюджета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске в рамках нацпроекта стартовало строительство новой современной дороги на улице 30 лет Победы. Ее протяженность составит 440 метров.

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