Юные жители Казани снимут мультфильм о родном городе в День защиты детей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 1 июня в Казанском Кремле состоятся съемки пластилинового мультфильма о Казани. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, сообщают организаторы.





Каждый желающий сможет внести свою лепту: создать героев, нарисовать фоны или анимировать сцены. Принять участие могут участники всех возрастов. Совместное творчество казанцев будет смонтировано организаторами в полноценный мультфильм и выложено в сеть.





Символично, что событие пройдет в залах выставки истории анимации «До кино», которая сейчас экспонируется в Центре «Эрмитаж-Казань». Некоторые исторические предметы сопровождают интерактивные экспонаты, которые можно двигать и самостоятельно воспроизводить те самые иллюзии и мультфильмы, которые создавали более ста лет назад.

Поучаствовать в съемках можно будет с 11 до 15.00. Вход свободный.

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