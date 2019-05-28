Некоторые дома четырех районов Казани временно останутся без света

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Завтра, 29 мая, в некоторых домах четырех районов столицы республики отключат свет, сообщает портал казанской мэрии.

Так, в Авиастроительном районе с 8 утра и до 5 вечера электричество будет отсутствовать по адресам: ул. Айдарова, 15, 18, 18а, 20, 22, 24, ул. Балтийская, 3, 5, 7а, дома с 4 по 10, с 12 по 34, с 11 по 27, ул. Беломорская, 17/3, дома с 25 по 35, с 28 по 36, с 38 по 56, ул. Верещагина, дома со 2 по 14, ул. Донецкая, дома со 2 по 16 и с 13 по 27, 3, ул. Карагандинская, 10, 16, дома с 20 по 32, с 25 по 35, ул. Ленинградская, 43а, 45а, ул. Маркина, дома с 1 по 21, ул. Нурлатская, дома с 3 по 11, ул. Обнорского, со 2 по 24, ул. Поперечно-Беломорская, дома с 4 по 16, с 5 по 15, ул. Тар урам, с 1 по 25 и с 6 по 40, ул. Таймырская, 8, ул. Центрально-Мариупольская, дома с 28 по 40, ул. Челюскина, с 1 по 35 и с 43 по 49, 33/56, ул. Шатурская, с 75 по 83.

В это же время в Приволжском районе не будет света в частных домах по улицам 3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Бригадная, Поперечно-Давликеевская, а также по адресам: ул. Рихарда Зорге, 88, 90, 92, 96, 100 и ул. Фучика, 30.

Также с 8 утра и до 8 вечера электричество будет отсутствовать в Кировском районе по адресам: ул. 2-я Аракчинская, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, ул. Актюбинская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, ул. Алеутская, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 45, ул. Аракчинская, 54, 60, 62, ул. Боевая, 121/1, 123, 123а, 125, 127, 129, 131, 133, 135/1, 137, 139/1, 141, 143/1, 143а, ул. Варшавская, 75, 77, 79, 79а, 81, 83, 100, 102, ул. Выборная, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, ул. Залесная, 30а, 82а, 82б, 86а, 86б, 86г, 87, 87а, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121/1, 123, 125, 127, ул. Зимняя, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 73/19, ул. Калиновского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, Лесной переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ул. Лесопарковая, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, ул. Осиновская, 2/78, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 18/2, 18а/1, 20, 24, 26, 28, 31, 22/1, ул. Полоцкая, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 910, 11/8, 12, 14, 16, 18, ул. Славянская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21/74.

В Советском районе с временными неудобствами (с 9 утра и до 6 вечера) столкнутся жители некоторых домов по адресам ул. 3-я Кленовая, 90, ул. Правды, 6, в домах по улицам: Малиновая, Тополевая, а также в домах частного сектора по улицам: Березовая, Вишневый сад, Кооперативная, Услонская.

Отключения связаны с плановым ремонтом линий электропередачи, электротехнического оборудования подстанций и техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

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