В Татарстане замедлился рост цен: заграничные туры, смартфоны и картошка стали дешевле

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). За апрель в Татарстане некоторые товары и услуги подешевели, а рост цен замедлился, поскольку в республике замедлилась инфляция. В 8 других регионах Приволжского федерального округа темп инфляции тоже снизился и составил 5%, сообщает Волго-Вятское главное управление Центробанка РФ.

«В Поволжье замедлился рост цен на многие товары и услуги. Сократилось влияние действовавших ранее проинфляционных факторов, в том числе налоговых изменений и прошлогоднего ослабления рубля», — рассказала начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

В Приволжском федеральном округе подешевели заграничные поездки. Слетать в Испанию и Францию сейчас дешевле, чем год назад. Так же по сравнению с апрелем прошлого года в Поволжье подешевели отдельные предметы одежды, обуви и техника: смартфоны, фотоаппараты и телевизоры. Цены на топливо тоже стали расти медленнее: в апреле темп снизился до 8,9% после 10% в марте.

Благодаря высокому урожаю 2018 года и хорошим запасам подешевел картофель и многие фрукты. Но в целом продовольственная инфляция в регионе в апреле немного увеличилась и составила 5,5%.

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