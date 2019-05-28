В Казани мощеный тракт, вышедший на поверхность из-за понижения уровня Волги, затопило на две трети

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани от дореволюционного мощеного тракта, вышедшего на поверхность в начале мая из-за снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище, осталось видно одну треть.

Ранее сообщалось, что до 1950-х годов тракт соединял полуостров Локомотив и старый речпорт города в Адмиралтейской слободе, а с заполнением водохранилища ушел под воду на несколько метров.

В ноябре прошлого года в Казани на открывшейся после понижения уровня Волги дореволюционной дороге нашли мину. Тогда в правоохранительные органы об этой находке сообщил сотрудник казанского музея старообрядчества Иван Султанов. Снаряд был без взрывателя, однако экстренные службы прибыли на место в течение пяти минут.

Для предотвращения мародерского вывоза старинных предметов и камней на территории тракта 18 мая начал дежурить полицейский патруль.

«Кроме того, администрация Вахитовского района Казани ставит сегодня по территории таблички, извещающие о ценности тракта и предупреждающие об ответственности за изъятие предметов с него», — комментировала ситуацию помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

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