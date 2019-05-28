В Пестречинском районе появятся татарская и русская деревни, полностью построенные из дерева

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района появятся татарская и русская деревни, полностью построенные из дерева, а два берега реки Ушня соединит мост, пишет газета «Вперед».



Пестречинский район с рабочим визитом посетил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. В сопровождении главы района Ильхама Кашапова они осмотрели музей-заповедник «Ленино-Кокушкино», а также посетили место строительства нового парка и гидротехническое сооружение в селе Ленино-Кокушкино.

Цель визита заключалась в том, чтобы определить место для строительства будущей деревни по зодчеству. Пестречинский район, а именно село Ленино-Кокушкино, рассматривается как самая лучшая площадка для реализации этого проекта.

Сегодня сохранение памятников деревянного зодчества является одним из приоритетных направлений в сфере охраны объектов культурного наследия. По итогам инвентаризации, которую проводил комитет, установлено, что на территории республики сохранились деревянные строения XVIII и XIX веков, которые требуют к себе пристального внимания.



Всего же на территории Татарстана расположен 121 памятник деревянного зодчества и 127 полукаменных объектов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.