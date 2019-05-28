В Альметьевске осудили директора вечерней школы, которая 7 лет получала зарплату за «мертвые души»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Альметьевске осудили 58-летнюю экс-директора вечерней школы, которая 7 лет получала зарплату за «мертвые души». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в период с сентября 2008 года по апрель 2015 года подсудимая, используя служебное положение, трудоустроила пять "мертвых душ" и получала за них заработную плату», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Таким образом, ущерб от действий экс-директора муниципальному бюджету превысил 1,3 млн рублей.

Женщину признали виновной по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.