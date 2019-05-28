(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани пройдет студенческий фестиваль спортивных клубов России «Наш выбор – спорт», сообщает пресс-служба Минспорта РТ. Крупнейший студенческий спортивный форум пройдет с 29 мая по 2 июня и соберет представителей 55 регионов Российской Федерации. Участие в фестивале примут более 2 тыс. человек из высших и средних специальных учебных заведений страны, спортсмены-любители, а также студенты, развивающие массовый спорт в регионах.

В рамках фестиваля пройдут сразу несколько мероприятий Ассоциации: финал Чемпионата АССК, отбор в европейскую конференцию клубного турнира «Восток vs Запад», заключительный этап образовательного проекта «АССК.pro», а также деловая программа для руководителей и активистов студенческих спортивных клубов.

На протяжении трех дней студенты-участники фестиваля будут соревноваться в 5 видах спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и шахматы, а также в промо-турнирах по гребле-индор и русской лапте. На протяжении учебного сезона 2018/2019 отбор в финал чемпионата прошел в 212 российских вузах и более чем в 50 средних профессиональных учебных заведениях. Всего участие приняли 37 тыс. человек.

Местами проведения соревнований были выбраны крупнейшие спортивные объекты Казани – стадион и плавательный бассейн КСК «КАИ Олимп», плавательный бассейн «Буревестник», Центр гребных видов спорта, а сопроводительные мероприятия пройдут в учебно-лабораторном корпусе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.



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