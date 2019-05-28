Татар-информ

28 мая 2019, 11:42

Общество

Посещаемость музеев в Татарстане поднимут с помощью чат-ботов

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Общество

Посещаемость музеев в Татарстане поднимут с помощью чат-ботов

Фото: архив/Рамиль Гали

Эксперт Министерства культуры РТ рассказала, как повысить посещаемость музеев в республике с 17 до 20%.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Для того, чтобы повысить посещаемость музеев с 17 до 20% в Татарстане, эксперты предлагают использовать чат-боты. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель молодежной секции творческого союза художников России в РТ Екатерина Манько. 

«Для того, чтобы увеличить посещаемость музеев детьми до 16 лет с 17% до 20%, необходимо создавать актуальные культурные проекты, адаптированные для школьного возраста и восприятия юных зрителей. Проводить внеклассные часы в музеях и создавать активные аккаунты в соцсетях, использовать чат-боты», — поделилась эксперт татарстанского Минкульта. 

Кроме того, она отметила, что стоит активнее привлекать коммерческих партнеров для поощрения программы «Культурный дневник школьника», в том числе призами и рекламными подарками. Активизировать работу с популярными блогерами молодежи.

Напомним, что еще в сентябре 2018 года в Татарстане стартовал пилотный проект по формированию публичных целей и задач органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением, в рамках которого стояла задача определить наиболее важные направления и индикаторы работы ведомств на следующий год с привлечением широкой общественности, экспертного сообщества и населения. 

Публичное формирование целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественный контроль за их исполнением — новая форма учета мнения населения и открытости институтов власти РТ.

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