В Нижнекамске сто детей пропели за 4,5 минуты всю таблицу Менделеева

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялось празднование в честь Дня химика – со всей республики в город на Каме съехались представители отрасли, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Свои музыкальные номера гостям праздника подарили творческие коллективы города. На сцене с концертными номерами выступили более 500 кураистов, танцевальные коллективы «Нардуган» и «Танцевальная планета».



Кульминацией праздника стало выступление нижнекамских детей, которые продемонстрировали в композиции длительностью 4,5 минуты свои знания таблицы Менделеева.



Всего на сцене «Нефтехим-Арены» в составе хора выступили 103 ученика из шести музыкальных школ. Слова песни выучили меньше, чем за неделю, что говорит о профессионализме десяти педагогов, которые занимались подготовкой выступления, и трудолюбии юных исполнителей.

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