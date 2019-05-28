В Нижнекамске экстерном обучат на предпринимателей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске впервые проведут экспресс-курс для начинающих бизнесменов в рамках классического проекта «Фабрика предпринимательства», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Организаторы пояснили, что если предприниматель хочет запустить свое дело, но не хватает времени на длительные курсы, то можно попасть к хорошим наставникам, которые всего за шесть недель интенсивной работы научат секретам по ведению бизнеса.



Большой плюс проекта в том, что курс «Фабрика-Старт Х2» – бесплатный.



Регистрация проходит по телефону: 8-800-700-23-24 (добавочный 103).



Уже 30 мая состоится первая встреча в конференц-зале Центра по поддержке и развитию предпринимательства по адресу: ул. Школьный бульвар, дом 2А (вход с торца), 3 этаж.

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