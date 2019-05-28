На реке Тарса в Рыбно-Слободском районе РТ полицейские поймали браконьера с поличным

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). На реке Тарса в Рыбно-Слободском районе РТ полицейские поймали с поличным браконьера, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рыбно-Слободскому району установили местного жителя, который, находясь в акватории реки Тарса, добывал рыбу без соответствующего разрешения и запрещенным способом рыболовства», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего у браконьера изъяли 23 рыбы и рыболовные сети. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Если вина рыбака будет доказана, ему может грозить до двух лет исправительных работ либо арест на полгода.





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