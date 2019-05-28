Самый сложный концерт Рахманинова исполнили на фестивале «Белая сирень» в Казани

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На третьем концерте IX международного музыкального фестиваля им. С. Рахманинова «Белая сирень» в Казани впервые прозвучала симфоническая поэма Штрауса, а также концерт Рахманинова, который критики и музыканты единодушно считают сложнейшим произведением из всех, созданных композитором в этом жанре. По личному приглашению основателя фестиваля, художественного руководителя и главного дирижера ГСО РТ Александра Сладковского дирижером вечера стал датчанин Николай Цнайдер, а сольную партию исполнил яркий представитель русской фортепианной школы Алексей Володин.

В первом отделении Государственный симфонический оркестр РТ и пианист Алексей Володин исполнили Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова. К слову, сложность этой музыки даже легла в основу фильма — пианист из фильма «Блеск» (1996) сошел с ума, когда разучивал этот концерт.

«Третий концерт можно назвать самым сложным и грандиозным концертом для фортепиано с оркестром у Рахманинова, это его самое большое достижение в этом жанре. Но я с детства был влюблен в произведение и уже в молодости выучил его наизусть, даже сам не заметил каким образом», — поделился Володин.

Зрители оценили виртуозное исполнение и дважды вызвали пианиста на бис. Специально для казанской публики Алексей Володин исполнил Прелюдию № 12 op. 32 Рахманинова и «Посвящение» Шумана в транскрипции Листа.

Во втором отделении концерта впервые в Казани прозвучала симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Жизнь героя». На сцену вышло около сотни оркестрантов, а за дирижерский пульт встал Николай Цнайдер, которого критики называют одним из лучших датских дирижеров. После выступления он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что Рихард Штраус зашифровал свою жизнь в этой музыке. Композитор изобразил себя и самые сложные эпизоды из жизни: критиков, трудности в музыкальной карьере, а сольная партия скрипки символизирует его жену. Кроме того, дирижер поделился впечатлениями о сотрудничестве с оркестром.

«Мне очень понравилось работать с татарстанским оркестром. Сегодня играли сложнейшие произведения, но это было легко, воздушно», — рассказал Николай Цнайдер.

Отметим, что следующий концерт фестиваля «Белая сирень» пройдет 31 мая. Со сцены БКЗ им. С. Сайдашева прозвучат произведения Рахманинова и Листа в исполнении ГСО РТ, маэстро Александра Сладковского и Дениса Мацуева.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.