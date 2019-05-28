В Казани спасли мужчину, который застрял между скамейкой и забором

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани спасли 42-летнего мужчину, который застрял между скамейкой и забором. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 16.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что возле дома № 1 по улице Лушникова мужчина застрял руками в заборе и скамейке», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову спасатели Казанского ПСО перекусили при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента металлические элементы скамейки, освободили пострадавшего 42-летнего мужчину, после чего передали его бригаде скорой помощи.





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