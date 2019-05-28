Возле памятника Лобачевскому проведут «Библиотеку в парке» под девизом «Читай! Думай! Говори!»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 31 мая Национальная библиотека РТ приглашает всех любителей книги, чтения, литературы и творчества на мероприятие «Библиотека в парке». Событие состоится в рамках общероссийского Дня библиотек с 14 до 19 часов возле памятника Лобачевскому около главного здания библиотеки по улице Кремлевская, 33, сообщает пресс-служба библиотеки.



Девиз события звучит так: «Укы! Уйла! Сөйлə! Читай! Думай! Говори!».



В программе запланированы открытый микрофон, тематические и иллюстративные выставки, лекториум, творческие мастерские, детский уголок и многое другое.





Участниками праздника станут популярные артисты Булат Хисматов, Альбина Кармышева, Тамчыгуль и актеры Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева.



Гостей события ждет презентация образовательной программы (онлайн-школы) для всех желающих изучить татарский язык «Ана теле», ждет увлекательно-развлекательная интеллектуальная битва «Финансовый квиз» от сотрудников Банка России, тренинг по актерскому мастерству от артистов театра Кариева.



Подробную программу можно посмотреть здесь.

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