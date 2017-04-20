В РТ планируют увеличить долю выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях на 1%

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Согласно работе пилотного проекта по формированию публичных целей органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением, в Татарстане в течение года планируют увеличить долю выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях почти на 1% — с 59,5% до 60,3%.

«Чтобы вот этих больше чем полпроцента добиться в диагностике, тем более на начальных стадиях — происходит достаточно большая работа первичного звена, прежде всего, потому, что не онкологи выявляют первую стадию, а первую стадию выявляет первичное звено», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель главврача по медицинской части РКОД Луиза Карпенко.

Также она отметила, что увеличение показателя будет осуществляться за счет диспансеризации — пациент должен вовремя попадать к тому доктору, который займется его здоровьем.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2018 года в Татарстане стартовал пилотный проект по формированию публичных целей и задач органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением. В рамках него стояла задача определить наиболее важные направления и индикаторы работы ведомств на следующий год с привлечением широкой общественности, экспертного сообщества и населения.

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