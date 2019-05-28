В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о начале купального сезона в Татарстане

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Завтра, 29 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о мерах по обеспечению безопасности на воде в период летнего купального сезона в Республике Татарстан.

В мероприятии примет участие главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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