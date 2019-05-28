Татар-информ

28 мая 2019, 11:16

Общество

Жителей Казани приглашают посмотреть знаменитое фэнтези 83-го года под открытым небом

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Общество

Жителей Казани приглашают посмотреть знаменитое фэнтези 83-го года под открытым небом

На набережной озера Кабан в эту пятницу, 31 мая, покажут полнометражный художественный фильм «Сказка странствий». Начало показа в 21.00.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В преддверии Дня защиты детей жителей Казани приглашают посмотреть знаменитое фэнтези 83-го года под открытым небом, сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

На набережной озера Кабан в эту пятницу, 31 мая, зрителей всех возрастов ждет полнометражный художественный фильм режиссера Александра Митты «Сказка странствий». Картина предоставлена киностудией «Мосфильм» для некоммерческих показов специально для Дирекции «Время кино».

«Сказка странствий» является совместным производством СССР («Мосфильм»), ЧССР («Баррандов») и Румынии («Букурешти»). По словам режиссёра, это первый фильм, в котором идеи Станиславского соединились с идеями Эйзенштейна.

Начало показа в 21.00. Вход свободный.
 

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Жителей Казани приглашают посмотреть знаменитое фэнтези 83-го года под открытым небом

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